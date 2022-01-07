Хартли поделился мыслями о предстоящем матче с «Динамо»

Главный тренер «Авангарда»поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

«Как готовимся к минскому "Динамо"? Минск — это команда, ориентированная на нападение. Они играют на высокой скорости, очень опасны при выходах на ворота, активно атакуют. Нам будет важно играть в свой хоккей. У нас ряд игроков сейчас отсутствует, но это открывает двери для других ребят, которые возьмут на себя дополнительную ответственность. Мы ждём матча на высоких скоростях. Патрик Рыбар — хороший вратарь. Мы знаем, что два других вратаря у "Динамо" отсутствуют, но пока есть хотя бы один — это всё, что нужно, чтобы был шанс добиться успеха», — сказал Хартли.

Матч между «Авангардом» и минским «Динамо» пройдёт 7 января, начало — в 17:30 (мск).