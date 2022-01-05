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    «Барыс» дома победил «Металлург»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Металлург Мг
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» выиграл у «Металлурга» со счетом 3:2.

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    В составе победителей отметились Джо Морроу, Томаш Юрчо и Роман Старченко. Шайба последнего оказалась победной.

    У гостей по шайбе забросили Андрей Чибисов и Брендан Лайпсик.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Чибисов — 19 (Карри), 10:06 — 0:1. Морроу — 3 (Мартинссон, Вей), 32:28 — 1:1. Лайпсик — 15 (Майе, Голдобин), 35:34 — 1:2. Юрчо — 3 (Савченко), 37:32 — 2:2. Старченко — 9, 53:40 — 3:2Вратари: Ортио — Олкинуора (57:58)Штраф: 4 — 4Броски: 37 (11+17+9) — 36 (11+10+15)

    «Барыс» набрал 53 очка и занимает 6 место в Восточной конференции. «Металлург» с 68 очками возглавляет таблицу Востока.

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