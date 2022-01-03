«АК Барс» разгромил «Сибирь» на выезде

Дмитрий Кагарлицкий Фото: globallookpress.com
В составе «Сибири» шайбу забрасывали Вячеслав Литовченко и Антон Шенфельд. За «АК Барс» отличились Стивен Кампфер, Артём Галимов, Джеймсон Демерс, Джордан Уэл и дубль в ворота хозяев оформил Дмитрий Кагарлицкий.
«АК Барс» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции набрав 62 очка, а «Сибирь» расположилась на 3 строчки ниже — 6-е место (52 очка).
КХЛ
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)
Голы: Коваленко — 6 (Галимов, Хенкель), 0:19 — 0:1. Литовченко — 4 (бол., Ли, Чайковски), 8:56 — 1:1. Кагарлицкий — 11 (Линдхольм), 30:20 — 1:2. Кэмпфер — 11 (Хенкель), 32:27 — 1:3. Шенфельд — 3 (бол., Шаров, Пьянов), 36:39 — 2:3. Уил — 11 (Тарасов), 42:58 — 2:4. Кагарлицкий — 12 (бол., Уил), 46:12 — 2:5. Галимов — 7 (Коваленко), 56:07 — 2:6Вратари: Сятери — БиляловШтраф: 17 — 17Броски: 24 (9+12+3) — 35 (15+10+10)Судьи: Ансонс, Одиньш