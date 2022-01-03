«АК Барс» разгромил «Сибирь» на выезде

в гостях обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:6.

В составе «Сибири» шайбу забрасывали Вячеслав Литовченко и Антон Шенфельд. За «АК Барс» отличились Стивен Кампфер, Артём Галимов, Джеймсон Демерс, Джордан Уэл и дубль в ворота хозяев оформил Дмитрий Кагарлицкий.

«АК Барс» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции набрав 62 очка, а «Сибирь» расположилась на 3 строчки ниже — 6-е место (52 очка).