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    «АК Барс» разгромил «Сибирь» на выезде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Сибирь
    «АК Барс» в гостях обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:6.

    Дмитрий Кагарлицкий
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    Дмитрий Кагарлицкий

    В составе «Сибири» шайбу забрасывали Вячеслав Литовченко и Антон Шенфельд. За «АК Барс» отличились Стивен Кампфер, Артём Галимов, Джеймсон Демерс, Джордан Уэл и дубль в ворота хозяев оформил Дмитрий Кагарлицкий.

    «АК Барс» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции набрав 62 очка, а «Сибирь» расположилась на 3 строчки ниже — 6-е место (52 очка).

    КХЛ
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)
    Голы: Коваленко — 6 (Галимов, Хенкель), 0:19 — 0:1. Литовченко — 4 (бол., Ли, Чайковски), 8:56 — 1:1. Кагарлицкий — 11 (Линдхольм), 30:20 — 1:2. Кэмпфер — 11 (Хенкель), 32:27 — 1:3. Шенфельд — 3 (бол., Шаров, Пьянов), 36:39 — 2:3. Уил — 11 (Тарасов), 42:58 — 2:4. Кагарлицкий — 12 (бол., Уил), 46:12 — 2:5. Галимов — 7 (Коваленко), 56:07 — 2:6Вратари: Сятери — БиляловШтраф: 17 — 17Броски: 24 (9+12+3) — 35 (15+10+10)Судьи: Ансонс, Одиньш
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