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    «Витязь» победил «Сочи» благодаря хет-трику Старкова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Витязь
    «Витязь» на выезде победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    В составе победителей хет-трик сделал Степан Старков, еще один гол на счету Даниэля Одетта.

    У хозяев забивали Никита Точицкий, Василий Глотов и Амир Гараев.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Подольск) — 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)
    Голы: Точицкий — 8 (бол., Морозов), 0:28 — 1:0. Старков — 5 (Аалтонен), 4:47 — 1:1. Старков — 6 (Оямяки, Аалтонен), 8:16 — 1:2. Одетт — 16 (Попов), 12:18 — 1:3. Глотов — 13 (Александров), 26:37 — 2:3. Гараев — 12 (Паутов, Якс), 47:38 — 3:3. Старков — 7 (Аалтонен, Мусин), 54:29 — 3:4Вратари: Третьяк (59:05) — СапрыкинШтраф: 14-12Броски: 23 (8+11+4) — 30 (12+9+9)

    «Сочи» проиграл четвертый матч подряд и занимает десятое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» идет на 11-м месте.

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