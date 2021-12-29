Тренер сборной Словакии: Нужно подготовиться к россиянам на все 100%

Главный тренер молодёжной сборной Словакиипрокомментировал итоги матча МЧМ-2022 со Швецией (0:3), а также поделился ожиданиями от встречи с Россией.

«Я горжусь ребятами за то, что они показали на льду. Им удалось навязать борьбу Швеции с их лучшими игроками, звёздами. Этот матч стал битвой против вратаря соперника.

Я верю, что мы забьём в нужный момент — когда нам это нужно. Мы знаем, что нам нужно продолжать играть, у ребят есть опыт. Такие силовые матчи приносят хороший опыт.

Мы сняли вратаря раньше, потому что хотели что-то сделать с ходом матча, у нас не получилось забить при игре "пять на пять". Мы хотели внести некоторые изменения, наконец забить.

Конечно, у нас мало очков, но мы доказали, что можем играть против лучших команд — таких, как Швеция. У нас были броски, были хорошие моменты. Может быть, просто не хватило хладнокровия в конце.

С нашей стороны игра была отличной, но нам нужно сыграть ещё лучше против России. Может быть, в их ворота залетит "мусорный" гол, и это изменит ход матча и турнира в нашу пользу.

Нам нужно забыть о Швеции и подготовиться к россиянам на все 100%», — приводит слова Фенеша «Чемпионат».