Кудашов: Пропускали очень легкие шайбы и почти весь матч отыгрывались

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу над ЦСКА (4:3) в матче чемпионата КХЛ.

«Я думаю, эта игра практически не отличалась от предыдущей: такой же накал страстей и драматизм.

Пропускали очень легкие шайбы и почти весь матч отыгрывались, хотя моментов было много. Однако нашли в себе силы и переломили в концовке.

Мы любой бросок стараемся в качество перевести — просто так никто не бросает. В конце мы просто начали дожимать и броски пошли из более опасных зон, хотя и в двух первых периодах было множество опасных моментов и возможностей забить.

Андре Петерссон прибудет в распоряжение клуба во время матча в Хельсинки, но играть будет позже. Он сейчас тренируется — будем вводить в общую группу и смотреть по факту готовности», — заявил Кудашов клубной пресс-службе.