«Барыс» обыграл «Автомобилист» в серии буллитов

Линден Вей Фото: globallookpress.com
На четвёртой минуте счёт открыл нападающий Никита Михайлис. На восьмой минуте в большинстве ответную шайбу забросил форвард Стефан Да Коста. На 16-й минуте «Барыс» вышел вперёд во второй раз, гол забил Кёртис Валк. На 39-й минуте в меньшинстве «Автомобилист» восстановил равновесие, благодаря усилиям Анатолия Голышева.
В серии послематчевых буллитов точными бросками у «Барыса» отметились Якоб Лилья и Линден Вей, у «Автомобилиста» — Стефан Да Коста.
Занимающий восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» теперь опережает на два очка «Автомобилист», для которого это поражение стало пятым подряд.
КХЛ
«Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Михайлис — 16 (Валк, Шалапов), 3:33 — 1:0. Да Коста — 14 (бол., Мэйсек, Спунер), 7:22 — 1:1. Валк — 12 (Лилья, Михайлис), 15:47 — 2:1. Голышев — 1 (Гареев), 38:48 — 2:2Победный буллит: ВейВратари: Ортио — ШикинШтраф: 6 — 8Броски: 39 (13+15+9+2) — 35 (6+11+15+3)Судьи: Белов, Морозов