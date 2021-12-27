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    «Барыс» обыграл «Автомобилист» в серии буллитов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Барыс
    «Барыс» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

    Линден Вей
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    Линден Вей

    На четвёртой минуте счёт открыл нападающий Никита Михайлис. На восьмой минуте в большинстве ответную шайбу забросил форвард Стефан Да Коста. На 16-й минуте «Барыс» вышел вперёд во второй раз, гол забил Кёртис Валк. На 39-й минуте в меньшинстве «Автомобилист» восстановил равновесие, благодаря усилиям Анатолия Голышева.

    В серии послематчевых буллитов точными бросками у «Барыса» отметились Якоб Лилья и Линден Вей, у «Автомобилиста» — Стефан Да Коста.

    Занимающий восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» теперь опережает на два очка «Автомобилист», для которого это поражение стало пятым подряд.

    КХЛ
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Михайлис — 16 (Валк, Шалапов), 3:33 — 1:0. Да Коста — 14 (бол., Мэйсек, Спунер), 7:22 — 1:1. Валк — 12 (Лилья, Михайлис), 15:47 — 2:1. Голышев — 1 (Гареев), 38:48 — 2:2Победный буллит: ВейВратари: Ортио — ШикинШтраф: 6 — 8Броски: 39 (13+15+9+2) — 35 (6+11+15+3)Судьи: Белов, Морозов
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