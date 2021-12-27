«Барыс» обыграл «Автомобилист» в серии буллитов

в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ссо счётом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий Никита Михайлис. На восьмой минуте в большинстве ответную шайбу забросил форвард Стефан Да Коста. На 16-й минуте «Барыс» вышел вперёд во второй раз, гол забил Кёртис Валк. На 39-й минуте в меньшинстве «Автомобилист» восстановил равновесие, благодаря усилиям Анатолия Голышева.

В серии послематчевых буллитов точными бросками у «Барыса» отметились Якоб Лилья и Линден Вей, у «Автомобилиста» — Стефан Да Коста.

Занимающий восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» теперь опережает на два очка «Автомобилист», для которого это поражение стало пятым подряд.