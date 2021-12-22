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    Гол Гусева в овертайме принес СКА победу над ЦСКА

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    Петербургский СКА одержал домашнюю победу над московским ЦСКА (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА — ЦСКА
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    СКА — ЦСКА

    В основное время за победителей отличились Александр Волков и Данила Моисеев. Победную шайбу забросил нападающий Никита Гусев.

    Шайбы за москвичей забросили Константин Окулов и Павел Карнаухов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Волков — 1 (Зыков, Седов), 28:40 — 1:0. Моисеев — 5 (Гусев, Пыленков), 31:50 — 2:0. Окулов — 7 (Каменев, Плотников), 40:46 — 2:1. Карнаухов — 6 (Окулов), 51:58 — 2:2. Гусев — 8 (Лехтонен), 61:26 — 3:2Вратари: Юханссон — ФедотовБроски: 32 (10+15+6+1) — 32 (9+9+14+0)Штраф: 6 — 8

    СКА возглавляет Западную Конференцию — 56 очков, ЦСКА — четвертое место в Западе и 55 очков.

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