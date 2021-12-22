«Нефтехимик» выиграл у «Амура» в Хабаровске

«Нефтехимик» забросил три шайбы в ворота «Амура» Фото: twitter.com/HCNeftekhimik68
Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Нефтехимика».
У гостей авторами заброшенных шайб стали Евгений Митякин, Вячеслав Лещенко и Марат Хайруллин.
В составе «Амура» отличился Александр Горшков.
«Амур» проиграл четыре из пяти последних матчей.
«Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 39 очков. «Амур» находится на десятой строчке — 37 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Митякин — 6 (Порядин, Сидоров), 0:10 — 0:1. Лещенко — 5 (бол., Митякин, Секстон), 39:05 — 0:2. Горшков — 10 (Бутузов, Николишин), 57:13 — 1:2. Хайруллин — 16 (п.в., Галимов), 59:48 — 1:3Вратари: Бартошак (54:31 — 55:15, 59:31 — 59:48) — ТуохимааШтраф: 8 — 8Броски: 36 (13+7+16) — 28 (7+11+10)