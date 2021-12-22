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    «Нефтехимик» выиграл у «Амура» в Хабаровске

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Нефтехимик
    Нижнекамский «Нефтехимик» одержал гостевую победу над «Амуром» в рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик» забросил три шайбы в ворота «Амура»
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    «Нефтехимик» забросил три шайбы в ворота «Амура»

    Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Нефтехимика».

    У гостей авторами заброшенных шайб стали Евгений Митякин, Вячеслав Лещенко и Марат Хайруллин.

    В составе «Амура» отличился Александр Горшков.

    «Амур» проиграл четыре из пяти последних матчей.

    «Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 39 очков. «Амур» находится на десятой строчке — 37 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Митякин — 6 (Порядин, Сидоров), 0:10 — 0:1. Лещенко — 5 (бол., Митякин, Секстон), 39:05 — 0:2. Горшков — 10 (Бутузов, Николишин), 57:13 — 1:2. Хайруллин — 16 (п.в., Галимов), 59:48 — 1:3Вратари: Бартошак (54:31 — 55:15, 59:31 — 59:48) — ТуохимааШтраф: 8 — 8Броски: 36 (13+7+16) — 28 (7+11+10)
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