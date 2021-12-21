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    «Сибирь» победила «Локомотив» в овертайме

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Локомотив
    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

    Егор Коршков
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    Егор Коршков

    На 29-й минуте матча Егор Коршков, реализовав численное большинство, вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Денис Баранцев и Александр Полунин. На 55-й Валентин Пьянов восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме с передачи Пьянова забросил Вадим Кудако.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает 5-е место, набрав 48 очков. «Локо» идет на 6-й позиции Запада (50 очков).

    КХЛ
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Коршков — 8 (бол., Баранцев, Полунин), 28:05 — 0:1. Пьянов — 8 (Шаров, Коротков), 54:32 — 1:1. Кудако — 3 (Пьянов), 62:45 — 2:1Вратари: Сятери — ПаскуалеШтраф: 2 — 6Броски: 27 (5+8+11+3) — 25 (6+12+6+1)Судьи: Морозов, Щенев
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