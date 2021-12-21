«Сибирь» победила «Локомотив» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛобыграла. Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

На 29-й минуте матча Егор Коршков, реализовав численное большинство, вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Денис Баранцев и Александр Полунин. На 55-й Валентин Пьянов восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме с передачи Пьянова забросил Вадим Кудако.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает 5-е место, набрав 48 очков. «Локо» идет на 6-й позиции Запада (50 очков).