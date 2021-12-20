Рижское «Динамо» дома проиграло минскому

Рижское «Динамо» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Владислав Еременко (9-я минута), Кирилл Воронин (18), Роман Горбунов (35) и Денис Мосалев (41).
Единственный гол в составе латвийской команды записал на свой счет Рудольф Червены (59).
КХЛ. Регулярный чемпионат
Голы: Еременко — 3 (бол., Теденбю, Демков), 8:24 — 0:1. Воронин — 9, 17:21 — 0:2. Горбунов — 6 (Алистров, Коробов), 34:44 — 0:3. Мосалев — 4 (бол., Кемпе, Колосов), 40:57 — 0:4. Червены — 6 (бол., Лорито, Гормли), 58:03 — 1:4Вратари: Гудачек — КолосовБроски: 39 (11+19+9) — 24 (9+8+7)Штраф: 6 — 4
Рижское «Динамо» потерпело 5-е поражение подряд и с 30 очками в 39 играх замыкает турнирную таблицу Западной конференции. «Динамо» Минск с 45 баллами в 40 матчах занимает 8-ю строчку Запада.
22 декабря латвийский клуб сыграет на выезде с «Витязем», а белорусская команда в этот же день отправится в гости к «Йокериту»..Stat1Match «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)