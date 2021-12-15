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    Сборная России обыграла Канаду на Кубке Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Евротур Сборная России Сборная Канады
    Сборная России одержала победу над командой Канады (4:3) в матче 1-го тура «Кубка Первого канала» — российского этапа Еврохоккейтура.

    Россия — Канада
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    Россия — Канада

    В составе победителей отличились Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачёв.

    За канадцев шайбы забрасывали Брэндон Гормли, Даниэль Одетт и Эрик О'Делл.

    Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
    Россия — Канада — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
    Голы: Коршков — 1, 4:23 — 1:0. Гормли — 1 (бол., Робинсон, Тамбеллини), 27:51 — 1:1. Елесин — 2 (К. Марченко, Чибисов), 28:16 — 2:1. Нестеров — 1 (бол., Анисимов), 39:54 — 3:1. Шипачев — 1 (К. Марченко), 40:20 — 4:1. Одетт — 1 (Найт), 48:00 — 4:2. О`Делл — 1 (Робинсон, Спунер), 58:38 — 4:3Вратари: Федотов — ПоггеБроски: 35 (10+12+13) — 31 (10+6+15)Штраф: 2 — 8

    Кубок Первого канала — второй этап Евротура. В текущем розыгрыше принимают участие 5 команд, а не 4, как в предыдущем. Сборная Канады заявилась на турнир для подготовки к зимним олимпийским играм-2022.

    В следующем туре обе команды сыграют со Швецией: Россия — 16-го декабря, Канада — 17-го.

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