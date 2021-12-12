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    «Адмирал» выиграл у «Амура»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Амур
    «Адмирал» одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал» выиграл второй матч подряд
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    «Адмирал» выиграл второй матч подряд

    Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

    Авторами заброшенных шайб у «Адмирала» стали Артем Гареев и Владислав Калетник. У «Амура» отличился Иван Николишин.

    «Адмирал» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции — 24 очка. «Амур» находится на девятой строчке — 37 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпиона
    «Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
    Голы: Гареев — 4 (Макаренко), 9:14 — 1:0. Николишин — 8 (бол., Файзуллин, Терещенко), 17:17 — 1:1. Калетник — 3 (Шулак, Мозик), 22:15 — 2:1Вратари: Серебряков — АликинШтраф: 6 — 10Броски: 30 (12+18+0) — 15 (9+6+0)
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