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    «Ак Барс» продлил контракт с Кэмпфером

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Казанский «Ак Барс» объявил о продлении контракта с защитником Стивеном Кэмпфером до 30 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

    Стивен Кэмпфер
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    Стивен Кэмпфер

    «В этом сезоне Стивен уже показал себя лидером, это один из лучших защитников лиги, он отлично влился в "Ак Барс" и проявляет себя командным игроком. Мы рады, что Кэмпфер останется с нами как минимум ещё на один сезон, игроку и его семье комфортно в Казани, что тоже немаловажно. Уверены, что опыт и мастерство Стивена помогут "Ак Барсу" в борьбе за Кубок Гагарина», — сказал в интервью пресс-службе клуба генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

    Кэмпфер перешёл в «Ак Барс» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник сыграл за клуб 36 матчей и набрал 17 (7+10) очков с показателем полезности «+1».

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