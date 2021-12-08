«Ак Барс» продлил контракт с Кэмпфером

Казанский «Ак Барс» объявил о продлении контракта с защитникомдо 30 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«В этом сезоне Стивен уже показал себя лидером, это один из лучших защитников лиги, он отлично влился в "Ак Барс" и проявляет себя командным игроком. Мы рады, что Кэмпфер останется с нами как минимум ещё на один сезон, игроку и его семье комфортно в Казани, что тоже немаловажно. Уверены, что опыт и мастерство Стивена помогут "Ак Барсу" в борьбе за Кубок Гагарина», — сказал в интервью пресс-службе клуба генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Стивен Кэмпфер продлил контракт до 30 апреля 2023 года

👉 https://t.co/EYeCZixW0K pic.twitter.com/98Vvz12t7I — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 8, 2021

Кэмпфер перешёл в «Ак Барс» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник сыграл за клуб 36 матчей и набрал 17 (7+10) очков с показателем полезности «+1».