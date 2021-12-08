ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Себастьян АллерРекорды Мбаппе и Аллера, кошмар «Брюгге», хаос на «Драгау» и другие события дня в ЛЧ
  • 19:14
    • СКА взял верх над «Трактором», Бурдасов оформил дубль
  • 18:33
    • Непомнящий и Карслен сыграли вничью в десятой партии за шахматную корону
  • 18:05
    • В блоге PlayStation стартовало голосование за звание игры года
  • 18:05
    • Пеле снова попал в больницу
  • 15:54
    • Барберио: КХЛ — одна из сильнейших лиг мира, а «Ак Барс» — один из лучших клубов
    Все новости спорта

    «Магнитка» одержала победу над «Куньлунем»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Куньлунь Ред Стар
    Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над «Куньлунем» (6:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

    «Магнитка»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Магнитка»

    В составе хозяев дубль оформил Максим Карпов, по шайбе забросили Николай Голдобин, Никита Коростелев, Филипп Майе и Егор Коробкин.

    За пекинскую команду отличились Брэндон Ип, Клифф Пу, Алекс Рич и Люк Локхарт.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 6:4 (1:0, 1:2, 4:2)
    Голы: Голдобин — 13 (бол., Майе, Хультстрем), 14:43 — 1:0. Коростелев — 13 (Маклюков), 27:03 — 2:0. Йип — 11 (бол., Вонг, П. Фу), 29:10 — 2:1. Пу — 3, 33:53 — 2:2. Карпов — 8 (бол., Голдобин, Хультстрем), 46:32 — 3:2. Рич — 3, 48:25 — 3:3. Майе — 12 (Голдобин, Хабаров), 49:42 — 4:3. Коробкин — 2 (Акользин, Неколенко), 50:59 — 5:3. Карпов — 9 (Зернов), 57:20 — 6:3. Локхарт — 7 (С. Фу, Осипов), 59:41 — 6:4Вратари: Олкинуора — О`БрайенБроски: 41 (14+12+15) — 33 (7+14+12)Штраф: 8 — 6

    «Магнитка» набрала 59 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. У китайского клуба 22 очка и 11-я позиция.

    10 декабря «Магнитка» дома примет СКА, «Куньлунь» в этот же день на выезде сыграет против «Барыса».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова уничтожит «Барселону»?
  • «Бавария» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • «Зенит» проиграет гостям с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Севилья» загонит «быков»?
  • «Зальцбург» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.05
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зальцбург — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Легия — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барыс — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие