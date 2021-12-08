«Магнитка» одержала победу над «Куньлунем»

Магнитогорскийодержал домашнюю победу над(6:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

В составе хозяев дубль оформил Максим Карпов, по шайбе забросили Николай Голдобин, Никита Коростелев, Филипп Майе и Егор Коробкин.

За пекинскую команду отличились Брэндон Ип, Клифф Пу, Алекс Рич и Люк Локхарт.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 6:4 (1:0, 1:2, 4:2) Голы: Голдобин — 13 (бол., Майе, Хультстрем), 14:43 — 1:0. Коростелев — 13 (Маклюков), 27:03 — 2:0. Йип — 11 (бол., Вонг, П. Фу), 29:10 — 2:1. Пу — 3, 33:53 — 2:2. Карпов — 8 (бол., Голдобин, Хультстрем), 46:32 — 3:2. Рич — 3, 48:25 — 3:3. Майе — 12 (Голдобин, Хабаров), 49:42 — 4:3. Коробкин — 2 (Акользин, Неколенко), 50:59 — 5:3. Карпов — 9 (Зернов), 57:20 — 6:3. Локхарт — 7 (С. Фу, Осипов), 59:41 — 6:4Вратари: Олкинуора — О`БрайенБроски: 41 (14+12+15) — 33 (7+14+12)Штраф: 8 — 6

«Магнитка» набрала 59 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. У китайского клуба 22 очка и 11-я позиция.

10 декабря «Магнитка» дома примет СКА, «Куньлунь» в этот же день на выезде сыграет против «Барыса».