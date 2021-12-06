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    «Спартак» в близком поединке победил «Металлург»

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    «Спартак» победил «Металлург» (3:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игроки «Спартака»
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    Игроки «Спартака»

    Дважды в составе победителей отметился форвард Дмитрий Вишневский. Еще одна шайба на счету Эмиля Петерссона.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Вишневский — 3 (Цыплаков, Авцин), 9:24 — 0:1. Коростелев — 12 (бол., Голдобин, Майе), 16:27 — 1:1. Вишневский — 4 (Дроздов), 22:53 — 1:2. Карри — 9 (бол., Яковлев, Лайпсик), 35:00 — 2:2. Петтерссон — 13 (бол., Широков, Хед), 48:39 — 2:3Вратари: Олкинуора (58:00) — ДанскШтраф: 8 — 16Броски: 45 (15+15+15) — 23 (7+6+10)

    Победа позволила прервать «Спартаку» серию из трех поражений. Он поднялся на 7 место в Западной конференции. «Магнитка» пока что сохраняет лидерство на Востоке.

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