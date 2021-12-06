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    СКА обыграл «Автомобилист», «Йокерит» оказался сильнее «Амура»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Амур СКА Йокерит
    Завершились первые матчи игрового дня КХЛ. В одном из них СКА минимально выиграл у «Автомобилиста» (1:0).

    Игроки «Йокерита»
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    Игроки «Йокерита»

    Победную шайбу у гостей забросил Даниил Пыленков. Вратарь «армейцев» Ларс Юханссон оформил седьмой сухой матч.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Гол: Пыленков — 2 (Марченко, Волков), 30:10 — 0:1Вратари: Шикин (58:36) — ЮханссонШтраф: 4 — 4Броски: 21 (10+4+7) — 22 (8+9+5)

    В другом поединке «Йокерит» всухую победил «Амур» со счетом 2:0. В составе финской команды отметились Алекс Грант и Отто Лескинен.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Грант — 5 (Хянникяйнен, Бьернинен), 17:46 — 1:0. Лескинен — 3 (Коссила), 57:53 — 2:0Вратари: Ювонен (16:58 — 17:46) — Бартошак (58:28 — 59:19)Штраф: 4 — 8Броски: 38 (10+14+14) — 18 (3+6+9)

    Благодаря этой победе «Йокерит» набрал 52 очка и лидирует в Западной конференции.

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