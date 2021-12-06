«Ак Барс» проиграл «Барысу», «Авангард» обыграл рижское «Динамо»

Игрок «Авангарда» Фото: globallookpress.com
«Ак Барс» дома с минимальным отрывом уступил «Барысу» (1:2). Победу гостям принесли Якоб Лилья и Аркадий Шестаков. У хозяев отметился Дмитрий Воронков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Лилья — 11 (Шалапов), 21:46 — 0:1. Шестаков — 4 (Старченко), 50:25 — 0:2. Воронков — 5 (Кагарлицкий, Уил), 58:19 — 1:2Вратари: Билялов (58:33) — ОртиоШтраф: 6 — 24Броски: 36 (14+8+14) — 17 (7+7+3)
В другом поединке «Авангард» дома разгромил рижское «Динамо» со счетом 4:1.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Рига) — 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)
Голы: Лорито — 2 (бол., Дарзиньш, Скарлетт), 8:33 — 0:1. Грицюк — 11 (Сошников, Готовец), 45:00 — 1:1. Грицюк — 12 (Сошников, Покка), 45:46 — 2:1. Каблуков — 1 (Дедунов, Покка), 46:04 — 3:1. Каски — 10 (бол., Сошников, Якупов), 55:02 — 4:1Вратари: Грубец — Маттссон (Гудачек, 46:04)Штраф: 4 — 4Броски: 36 (9+14+13) — 22 (11+5+6)
У омичей Арсений Грицюк сделал дубль, по шайбе забросили Илья Каблуков и Оливер Каски.