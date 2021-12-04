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    «Сибирь» забросила семь шайб «Кунлуню»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Сибирь
    Новосибирская «Сибирь» обыграла китайский «Куньлунь Ред Стар» (7:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    В составе победителей дубль оформил Денис Голубев, еще по одной шайбе забросили Александр Шаров, Никита Шашков, Тревор Мерфи, Михал Чайковский и Вадим Кудако.

    За «Куньлунь» отличились Тайлер Вонг и Итан Уэрек.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:7 (0:2, 2:3, 0:2)
    Голы: Шаров — 10 (Пьянов, Мерфи), 14:50 — 0:1. Шашков — 2 (Комаров), 16:01 — 0:2. Вонг — 11 (Йип, П. Фу), 22:20 — 1:2. Голубев — 7 (Шаров, Шенфельд), 24:08 — 1:3. Мерфи — 5 (Пьянов, Шаров), 32:58 — 1:4. Уэрек — 3 (Йип), 35:56 — 2:4. Чайковски — 3 (бол., Шенфельд), 39:53 — 2:5. Кудако — 2 (Яковлев, Морозов), 47:14 — 2:6. Голубев — 8 (Чайковски), 54:34 — 2:7Вратари: О`Брайен — СятериБроски: 28 (7+10+11) — 45 (11+12+22)Штраф: 6 — 4

    «Сибирь» набрала 42 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» идет 11-м (21 очко).

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