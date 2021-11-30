«Автомобилист» уволил Питерса и назначил Заварухина главным тренером

объявил на своем официальном сайте об увольнениис поста главного тренера.

Новым главным тренером «Автомобилиста» назначен Николай Заварухин, сообщает пресс-служба клуба.

Заварухин ранее работал ассистентом в тренерском штабе Питерса.

46-летний специалист также входил в тренерский штаб «Автомобилиста» в 2017-2019 годах, а затем на протяжении двух сезонов работал главным тренером «Сибири», после чего летом 2021 года вновь вернулся в Екатеринбург.

Помогать Заварухину в тренерском штабе будут Герман Титов и Игорь Уланов, тренер вратарей Константин Власов, а также тренер по ОФП Алексей Селиверстов.

«Автомобилист» проиграл семь из девяти последних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.