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    «Автомобилист» уволил Питерса и назначил Заварухина главным тренером

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Автомобилист КХЛ
    «Автомобилист» объявил на своем официальном сайте об увольнении Билла Питерса с поста главного тренера.

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    Новым главным тренером «Автомобилиста» назначен Николай Заварухин, сообщает пресс-служба клуба.

    Заварухин ранее работал ассистентом в тренерском штабе Питерса.

    46-летний специалист также входил в тренерский штаб «Автомобилиста» в 2017-2019 годах, а затем на протяжении двух сезонов работал главным тренером «Сибири», после чего летом 2021 года вновь вернулся в Екатеринбург.

    Помогать Заварухину в тренерском штабе будут Герман Титов и Игорь Уланов, тренер вратарей Константин Власов, а также тренер по ОФП Алексей Селиверстов.

    «Автомобилист» проиграл семь из девяти последних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

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