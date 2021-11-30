«Салават» на выезде обыграл «Адмирал»

Маркус Гранлунд Фото: globallookpress.com
Счет был открыт на 22 минуте после шайбы Данила Башкирова. В концовке встречи голом отметился форвард Николай Кулемин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Башкиров — 5 (бол., Кадейкин, Ларсен), 21:23 — 0:1. Кулемин — 11 (п.в., Кадейкин, Тихонов), 59:50 — 0:2Вратари: Серебряков (58:15 — 59:50) — МетсолаШтраф: 6 — 6Броски: 28 (5+18+5) — 24 (10+6+8)
Набрав 45 очков, «Салават» занимает 4 место в Восточной конференции. «Адмирал» с 19 очками занимает последнюю строчку.