Крикунов: Надо было сразу после ухода Зубова меня звать в «Динамо»

Главный тренер рижского «Динамо»рассказал о ситуации со своим назначением в латвийском клубе.

«Пока еще ничего не решено. Завтра поеду в Ригу, там уже на месте все будем решать. А так то меня заранее куда только не отправляли. Вон, в "Барыс", например.

Насколько предложение от клуба представляется реальным? Для того, чтобы поработать, — вполне. Знаешь, как говорят: "Была бы шея, а хомут найдется". Вот и нашелся.

Понятно, что уже 12 очков от восьмого места команду отделяют. А ведь еще надо разобраться, что там происходит, в чем проблема, в каком состоянии игроки? Вытащить команду с последнего места — это ведь не раз, два, три сказать.

Вот если бы мне предложили возглавить "Динамо" двенадцать игр назад, когда Зубов оттуда только ушел, все намного реальнее было бы. Или, точнее сказать, более легко осуществимо. А теперь — сложнее.

Ну, они хотели своего Кулибабу сперва попробовать. Все же всегда надеются на лучшее. Но, думаю, что завтра мы с клубом обо всем договоримся. Другое дело, что поздравлять тут не с чем пока. Ситуация очень сложная, но… Попробуем!

В принципе, ребята все взрослые, играть умеют. Тут надо просто разобраться — почему они так просели за последний месяц? Я их матчи так уж пристально и не смотрел. На месте будем разбираться», — сказал Крикунов «Матч ТВ».

После 32 матчей рижане идут на последнем месте Запада, набрав 26 очков. У минского «Динамо», замыкающего топ-8, 38 очков в активе.

Последним клубом Крикунова было московское «Динамо», в котором он работал до конца сезона-2020/21.

В плей-офф Кубка Гагарина москвичи под его руководством уступили СКА во втором раунде со счетом 1-4 в серии.