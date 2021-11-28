«Ак Барс» вырвал победу по буллитам у «Нефтехимика»

Нижнекамскийпотерпел поражение по буллитам(2:3 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время за хозяев забивали Егор Попов и Тимур Хафизов.

В составе казанцев отличились Даниил Тарасов и Кирилл Петров, сравнявший счет за секунду до финальной сирены.

В серии буллитов победу гостям принес точный бросок Джордана Уэла.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1) Голы: Е.А. Попов — 10 (бол., Клок), 4:38 — 1:0. Хафизов — 6 (бол., Галимов, Секстон), 34:50 — 2:0. Тарасов — 4 (Юдин, Уил), 47:15 — 2:1. Петров — 8 (Линдхольм, Кагарлицкий), 59:59 — 2:2Победный буллит: УилВратари: Туохимаа — БиляловБроски: 25 (7+9+2+7) — 40 (13+8+17+2)Штраф: 6 — 10

«Ак Барс» идет третьим на Востоке: 47 очков после 34 матчей. «Нефтехимик» с 35 очками в 33 матчах занимает 7-е место.