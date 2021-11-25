«Барыс» обыграл «Торпедо», одержав третью победу подряд

В составе победителей шайбы забрасывали Коди Куник, Линден Вей и Якоб Лиля, оформивший дубль.
За гостей отличились Зият Пайгин и Артем Михеев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы: Каник — 2 (бол., Вей, Фрэттин), 4:22 — 1:0. Лилья — 9 (Мартинссон, Михайлис), 13:23 — 2:0. Вей — 7 (Юрчо), 25:24 — 3:0. Михеев — 2 (Мартынов, Тянулин), 34:16 — 3:1. Пайгин — 5 (Белевич, Тянулин), 44:21 — 3:2. Лилья — 10 (Мартинссон, Валк), 46:11 — 4:2Вратари: Бояркин — Тихомиров (Кочетков, 25:24, 56:22 — 59:06)Броски: 30 (6+14+10) — 44 (13+11+20)Штраф: 6 — 33
В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает 9-е место, набрав 32 очка в 30 матчах. «Торпедо» идет на 8-й позиции Запада: 34 очка после 32 игр.