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    «Амур» разгромил «Автомобилист»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Автомобилист
    Хабаровский «Амур» одержал домашнюю победу над «Автомобилистом» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур»
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    «Амур»

    Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев.

    По шайбе в ворота команды из Екатеринбурга забросили Данил Файзуллин (5-я минута), Владимир Бутузов (21) и Сергей Терещенко (25).

    «Автомобилист» проиграл шесть из семи последних матчей.

    «Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 29 очков. «Автомобилист» находится на восьмой строчке — 31 очко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Файзуллин — 5 (бол., Терещенко), 4:59 — 1:0. Бутузов — 6 (Николишин, Горшков), 20:25 — 2:0. Терещенко — 4 (Томашек, Волгин), 24:23 — 3:0Вратари: Аликин — Шикин (57:34)Штраф: 10 — 8Броски: 29 (11+13+5) — 36 (11+12+13)
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