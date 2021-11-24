«Амур» разгромил «Автомобилист»

Хабаровскийодержал домашнюю победу надв очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев.

По шайбе в ворота команды из Екатеринбурга забросили Данил Файзуллин (5-я минута), Владимир Бутузов (21) и Сергей Терещенко (25).

«Автомобилист» проиграл шесть из семи последних матчей.

«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 29 очков. «Автомобилист» находится на восьмой строчке — 31 очко.