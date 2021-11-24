«Амур» разгромил «Автомобилист»

«Амур» Фото: hcamur.ru
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев.
По шайбе в ворота команды из Екатеринбурга забросили Данил Файзуллин (5-я минута), Владимир Бутузов (21) и Сергей Терещенко (25).
«Автомобилист» проиграл шесть из семи последних матчей.
«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 29 очков. «Автомобилист» находится на восьмой строчке — 31 очко.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Файзуллин — 5 (бол., Терещенко), 4:59 — 1:0. Бутузов — 6 (Николишин, Горшков), 20:25 — 2:0. Терещенко — 4 (Томашек, Волгин), 24:23 — 3:0Вратари: Аликин — Шикин (57:34)Штраф: 10 — 8Броски: 29 (11+13+5) — 36 (11+12+13)