Квартальнов: Нам не удалось «заморозить» игру с «Торпедо»

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

«Была обоюдоострая игра, много моментов и с нашей стороны, и со стороны соперника. В овертайме забили хороший гол.

Хороший аспект — мы мало пропускали в двух первых играх. А "Торпедо" очень здорово играет в атаке, здесь есть креативные парни.

Пропустили гол "1 в 0" — такой подарок сделали сопернику, получили 2:2. Дали жизнь "Торпедо", игра перевернулась, потом пошел навал. Сегодня нам не удалось "заморозить" игру.

Нижегородцы молодцы, играли очень активно, хорошо держали обе игры. Да, в каких-то моментах свежее, после второго гола игра чуть-чуть перевернулась, "Торпедо" немного доминировало, они молодцы.

Отдавать так передачу через клюшку, которая привела к выходу "1 в 0" и голу — это точно не вина площадки.

Мы понимаем, что "Торпедо" — очень мастеровитая команда с шароваристым нападением. Есть игроки обороны, которые любят подключаться к атаке, но это точно не тот случай, когда размер площадки влияет.

А так, наверное, "Торпедо" чувствовало себя чуть более комфортно на "финке".

Почему сегодня не играл Никита Дыняк? У него травма. Мы не хотели выводить его из состава, он очень хорошо играл в последних матчах, но повлияла травма. Будем держаться», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.