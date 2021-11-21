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    Квартальнов: Нам не удалось «заморозить» игру с «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс Торпедо КХЛ
    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Была обоюдоострая игра, много моментов и с нашей стороны, и со стороны соперника. В овертайме забили хороший гол.

    Хороший аспект — мы мало пропускали в двух первых играх. А "Торпедо" очень здорово играет в атаке, здесь есть креативные парни.

    Пропустили гол "1 в 0" — такой подарок сделали сопернику, получили 2:2. Дали жизнь "Торпедо", игра перевернулась, потом пошел навал. Сегодня нам не удалось "заморозить" игру.

    Нижегородцы молодцы, играли очень активно, хорошо держали обе игры. Да, в каких-то моментах свежее, после второго гола игра чуть-чуть перевернулась, "Торпедо" немного доминировало, они молодцы.

    Отдавать так передачу через клюшку, которая привела к выходу "1 в 0" и голу — это точно не вина площадки.

    Мы понимаем, что "Торпедо" — очень мастеровитая команда с шароваристым нападением. Есть игроки обороны, которые любят подключаться к атаке, но это точно не тот случай, когда размер площадки влияет.

    А так, наверное, "Торпедо" чувствовало себя чуть более комфортно на "финке".

    Почему сегодня не играл Никита Дыняк? У него травма. Мы не хотели выводить его из состава, он очень хорошо играл в последних матчах, но повлияла травма. Будем держаться», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

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