«Автомобилист» всухую разгромил «Амур»

Игроки «Автомобилиста» Фото: globallookpress.com
Дубль у хозяев оформил Алексей Макеев, а также по шайбе забросили Степан Хрипунов и Шейн Принс.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Макеев — 6 (Белоусов), 0:53 — 1:0. Макеев — 7 (Гуркин), 10:46 — 2:0. Хрипунов — 3 (Бочаров, Спунер), 34:39 — 3:0. Принс — 5 (бол., Шумаков, Гуркин), 42:46 — 4:0Вратари: Шикин — БартошакШтраф: 4 — 4Броски: 36 (14+15+7) — 25 (3+8+14)
«Автомобилист» прервал 4-матчевую серию поражений и поднялся на 6 место Восточной конференции. «Амур» находится на 9 позиции.