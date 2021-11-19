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    «Автомобилист» всухую разгромил «Амур»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Амур Прогнозы на КХЛ
    «Автомобилист» на своем льду всухую разгромил «Амур» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Дубль у хозяев оформил Алексей Макеев, а также по шайбе забросили Степан Хрипунов и Шейн Принс.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Макеев — 6 (Белоусов), 0:53 — 1:0. Макеев — 7 (Гуркин), 10:46 — 2:0. Хрипунов — 3 (Бочаров, Спунер), 34:39 — 3:0. Принс — 5 (бол., Шумаков, Гуркин), 42:46 — 4:0Вратари: Шикин — БартошакШтраф: 4 — 4Броски: 36 (14+15+7) — 25 (3+8+14)

    «Автомобилист» прервал 4-матчевую серию поражений и поднялся на 6 место Восточной конференции. «Амур» находится на 9 позиции.

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