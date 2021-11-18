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    «Спартак» одержал волевую победу над «Барысом»

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    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над казахстанским «Барысом» (5:2) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    В составе хозяев дубль оформил Йори Лехтеря, еще по разу отличились Александр Хохлачев, Дмитрий Кугрышев и Александр Никишин.

    Гости ответили голами Никиты Михайлиса и Егора Петухова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
    Голы: Михайлис — 14 (Валк), 7:17 — 0:1. Петухов — 2 (Асетов, Орехов), 11:31 — 0:2. Хохлачев — 9 (Дроздов, Хед), 33:01 — 1:2. Лехтеря — 6 (Хед, Хохлачев), 39:03 — 2:2. Лехтеря — 7 (Петтерссон), 49:41 — 3:2. Кугрышев — 2 (Квартальнов, Брынцев), 51:09 — 4:2. Никишин — 3 (Кугрышев, Чебыкин), 52:58 — 5:2Вратари: Красиков — Ортио (Бояркин, 52:58)Броски: 27 (9+11+7) — 25 (14+6+5)Штраф: 6 — 4

    Красно-белые набрали 32 очка и приблизились к занимающему восьмое место на Западе минскому «Динамо». Подопечные Юрия Михайлиса с 24 очками остался десятым на Востоке.

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