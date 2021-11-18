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    «Ак Барс» победил «Динамо» в Риге

    Хоккей КХЛ Ак Барс Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» потерпело домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    Голы в составе казанцев на счету Артема Лукоянова (5-я минута), Стивена Кэмпфера (7) и Джордана Уила (19).

    «Динамо» ответило шайбой Мэтта Лорито (53).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
    Голы: Лукоянов — 3 (Бурмистров), 4:27 — 0:1. Кэмпфер — 5 (Кагарлицкий, Галимов), 6:11 — 0:2. Уил — 6 (Хенкель, Тарасов), 18:26 — 0:3. Лорито — 1, 52:27 — 1:3Вратари: Маттссон (59:03) — БиляловБроски: 23 (10+6+7) — 23 (12+3+8)Штраф: 9 — 11

    Казанский клуб набрал 40 очков и закрепился на четвертом месте турнирной таблицы Восточной конференции, команда из Латвии идет с 25 очками десятой на Западе.

    20 ноября «Ак Барс» проведет гостевой матч против «Торпедо», «Динамо» на следующий день на выезде сыграет с «Сочи»

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