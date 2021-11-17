Кравец: Сегодня всё было в руках «Амура», но в третьем периоде дисциплина была нарушена

Михаил Кравец Фото: globallookpress.com
«Мы играли против сильной команды, которая по праву занимает первое место.
Перед вторым периодом я сказал ребятам, что нельзя проваливаться, эти провалы повлияют на дальнейшую судьбу матча. Так и случилось.
Во втором, третьем периоде вся борьба, все отскоки были проиграны. Так нельзя позволять играть сопернику. Будем стараться менять игру и использовать свои сильные стороны для победы.
Сегодня всё было в наших руках, но в третьем периоде дисциплина была нарушена, мы перестали ловить шайбу на себя. И всё это привело к результату», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.