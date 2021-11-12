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    Олимпийская сборная России уступила Германии, ведя со счетом 2:0

    Хоккей Сборная России Сборная Германии
    Олимпийская сборная России уступила сборной Германии (3:4) в стартовом матче на товарищеском турнире Кубок Германии.

    Олимпийская сборная России
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    Олимпийская сборная России

    К 8-й минуте первого периода российская команда выигрывала со счетом 2:0 после шайб Максима Грошева и Максима Цыплакова, но потом пропустила четыре гола подряд.

    За команду Германии отличились Лин Бергман, Ясин Элиц, Лео Пфёдерль и Тобиас Ридер. Окончательный результат за несколько минут до финальной сирены установил Максим Соркин.

    13 ноября сборная России сыграет с командой Словакии, которая ранее в стартовом туре разгромила Швейцарию со счетом 7:1.

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