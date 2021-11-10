НХЛ. Поражения «Тампы» и «Флориды», успехи «Детройта» и «Чикаго»

«Монреаль» — «Лос-Анджелес» 2:3 ОТ

«Лос-Анджелес» переиграл «Монреаль» со счетом 3:2 ОТ. Автором победного гола стал Адриан Кемпе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: Чиаро — 3 (Лехконен), 15:03 — 1:0. Лемье — 1 (Бьорнфут, Лизотт), 24:56 — 1:1. Иафалло — 6, 40:06 — 1:2. Эванс — 2 (Лехконен, Кулак), 53:22 — 2:2. Кемпе — 5 (Атанасиу, Клэйг), 63:39 — 2:3Вратари: Аллен — ПетерсенШтраф: 10-8Броски: 35 (13+5+13+4) — 34 (8+17+7+2)

«Кингз» одержали шестую победу подряд и идут на седьмом месте в Западной конференции. «Канадиенс» занимают последнюю строчку в Восточной конференции.

«Монреаль» — «Лос-Анджелес» 2:3 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 1:2 ОТ

«Тампа» на своем льду проиграла «Каролине» — 1:2 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Мартин Нечас. Нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Каролина» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Вратари: Стэмкос — 7 (Жозеф, Киллорн), 29:00 — 1:0. Терявяйнен — 3 (бол., Трочек, Свечников), 49:56 — 1:1. Нечас — 3 (Ахо, Деанджело), 63:26 — 1:2Вратари: Василевский — АндерсенШтраф: 12-10Броски: 18 (3+8+6+1) — 31 (12+10+8+1)

«Харрикейнз» добыли десятую победу в 11 матчах нынешнего сезона.

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 1:2 ОТ

«Нью-Джерси» — «Флорида» 7:3

«Нью-Джерси» добыл крупную победу над «Флоридой» — 7:3. В составе 3 (1+2) очка заработал защитник Тай Смит. У проигравших одну из шайб провел Александр Барков. Голкипер «пантер» Сергей Бобровский провел матч в запасе.

«Нью-Джерси» — «Флорида» 7:3

«Бостон» — «Оттава» 3:2

«Оттава» потерпела пятое поражение подряд, уступив на этот раз на выезде «Бостону» со счетом 2:3. В составе проигравших одну из шайб провел Никита Зайцев.

«Бостон» — «Оттава» 3:2

«Детройт» — «Эдмонтон» 4:2

Дубль Владислава Наместникова помог «Детройту» обыграть «Эдмонтон» — 4:2.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Эдмонтон» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Голы: Наместников — 6 (Ганье), 14:03 — 1:0. Наместников — 7 (Расмуссен, Гронек), 26:43 — 2:0. Ларкин — 4, 34:09 — 3:0. Пулюярви — 6 (Куккук), 39:25 — 3:1. Макдэвид — 9 (Нерс, Бушар), 40:38 — 3:2. Зайдер — 2 (п.в., Расмуссен, Ледди), 59:54 — 4:2Вратари: Неделькович — Скиннер (58:14 — 59:54)Штраф: 4-4Броски: 39 (16+13+10) — 33 (9+11+13)

«Эдмонтон» лидирует в Западной конференции. «Детройт» занимает пятое место в Восточной конференции.

«Детройт» — «Эдмонтон» 4:2

«Виннипег» — «Сент-Луис» 2:3 Б

«Виннипег» по буллитам проиграл «Сент-Луису» — 2:3. В составе «Блюз» заброшенной шайбой и голевой передачей отметился Павел Бучневич. У «Джетс» 1 (0+1) очко набрал россиянин Евгений Свечников.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Сент-Луис» — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Бучневич — 3 (бол., Кайру, Нил), 18:09 — 0:1. Пионк — 2 (Тонинато, Свечников), 30:56 — 1:1. Коннор — 9 (Уилер, Стэнли), 46:22 — 2:1. Кайру — 3 (Бучневич, Росен), 51:54 — 2:2Победный буллит: О`РайллиВратари: Хеллибак — БиннингтонШтраф: 2-4Броски: 41 (6+17+17+1) — 32 (8+5+10+9)

«Сент-Луис» идет на третьем месте в Западной конференции. «Виннипег» занимает шестую строчку.

«Виннипег» — «Сент-Луис» 2:3 Б

«Чикаго» — «Питтсбург» 3:2 Б

«Чикаго» по буллитам выиграл у «Питтсбурга» — 3:2 Б. Победный буллит реализовал Джонатана Тэйвз.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Питтсбург» — 3:2 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Хайра — 1 (Тэйвз, Кубалик), 22:14 — 1:0. С. Джонс — 1 (Кейн, Дебринкэт), 35:53 — 2:0. Картер — 2 (Гюнтцель, Фридман), 45:34 — 2:1. Картер — 3 (Гюнтцель, Раст), 55:43 — 2:2Победный буллит: ТэйвзВратари: Флери — ДжерриШтраф: 8-6Броски: 32 (14+12+5+1) — 44 (11+11+20+2)

«Чикаго» — «Питтсбург» 3:2 Б

«Калгари» — «Сан-Хосе» 1:4

«Сан-Хосе» обыграл «Калгари» со счетом 4:1. У победителей одну из шайб забросил Александр Барабанов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сан-Хосе» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Голы: Барабанов — 1 (Бернс, Хилл), 20:47 — 0:1. Лучич — 5 (Манджапане, Дюбе), 21:17 — 1:1. Кутюр — 5 (Хатакка, Мелош), 44:18 — 1:2. Хертл — 6 (п.в., Бернс), 58:57 — 1:3. Дален — 6 (п.в.), 59:19 — 1:4Вратари: Маркстрем (58:20 — 58:57, 59:12 — 59:19) — ХиллШтраф: 4-6Броски: 38 (8+19+11) — 26 (4+8+14)

«Калгари» — «Сан-Хосе» 1:4

«Ванкувер» — «Анахайм» 2:3 ОТ

«Анахайм» в овертайме обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2. Победная шайба на счету Троя Терри.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Анахайм» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1) Голы: Фаулер — 2 (бол., Милано, Терри), 11:18 — 0:1. Лундестрем — 3 (Драйсдейл, Комтуа), 49:15 — 0:2. Миллер — 6 (Хьюз, Бесер), 53:29 — 1:2. Петтерссон — 3 (мен., Хьюз, Бесер), 59:05 — 2:2. Терри — 9 (Гетцлаф, Драйсдейл), 63:52 — 2:3Вратари: Галак (58:31 — 59:05) — ГибсонШтраф: 10-6Броски: 43 (13+15+12+3) — 30 (9+9+9+3)

«Анахайм» с 17 очками поднялся на четвертое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 12 очками — на 11-й строчке.

«Ванкувер» — «Анахайм» 2:3 ОТ

«Вегас» — «Сиэтл Кракен» 4:2

Гол Евгения Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл» — 4:2.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сиэтл» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Голы: Эберле — 7 (бол., Юханссон, Веннберг), 4:49 — 0:1. Пьетранджело — 3 (Стивенсон, Каррье), 19:34 — 1:1. Гурд — 3 (Танев, Донской), 39:29 — 1:2. Дадонов — 3 (Каррье, Теодор), 39:44 — 2:2. Смит — 3 (Теодор, Маршессо), 40:30 — 3:2. Смит — 4 (бол., Маршессо, Пьетранджело), 41:16 — 4:2Вратари: Ленер — Дриджер (56:04 — 59:17, 59:34)Штраф: 8-6Броски: 23 (11+5+7) — 27 (7+10+10)