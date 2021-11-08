Дацюка могут лишить звания почетного гражданина Екатеринбурга из-за сноса исторического здания в центре города

Бывшего хоккеиста сборной России и «Автомобилиста»хотят лишить звания почетного гражданина Екатеринбурга.

С такой инициативой выступил депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. А поводом для этого стал снос исторического здания на улице Малышева.

Дом выкупили в интересах компании «Алми», застройщика апартаментов Radius Central House. Совладельцами «Алми» выступают Александр Трунтаев и Павел Дацюк.

«С интересами Екатеринбурга застройщики не посчитались. Ночью, как тати, взяли и снесли. С администрацией не согласовывали. На охранную зону наплевали.

Теперь вопрос: может ли после этого Павел Дацюк оставаться почетным гражданином города? Я думаю, что нет. Такие действия несовместимы со статусом, который связан с "высшей степенью признательности".

Оставить его почетным гражданином — согласиться с варварским сносом любого памятника истории и архитектуры», — приводит слова Киселева e1.ru.

Ранее сообщалось, что Дацюк купил дом-памятник в центре Екатеринбурга за 40,1 млн рублей.