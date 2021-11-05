ЦСКА в серии буллитов обыграл «Витязь»

Константин Окулов Фото: globallookpress.com
Основное время завершилось вничью 5:5. Игрок «армейцев» Михаил Григоренко оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу.
Победный буллит в послематчевой серии реализовал Константин Окулов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — ЦСКА (Москва) — 5:6 Б (1:0, 2:4, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Лещенко — 4 (Попов, Смолин), 10:13 — 1:0. Григоренко — 7 (Нестеров), 25:09 — 1:1. Григоренко — 8 (Карнаухов), 26:49 — 1:2. Карнаухов — 3 (Григоренко), 33:22 — 1:3. Оямяки — 19 (Воронков, Аалтонен), 35:00 — 2:3. Григоренко — 9 (Валльмарк, Карнаухов), 36:32 — 2:4. Зинченко — 2, 37:34 — 3:4. Индрашис — 4 (бол., Одетт, Оямяки), 42:37 — 4:4. Смолин — 5 (Лещенко, Мусин), 51:34 — 5:4. Сергеев — 2 (бол., Валльмарк, Окулов), 54:44 — 5:5Победный буллит: ОкуловВратари: Ежов — РейдеборнШтраф: 10 — 16Броски: 29 (14+7+8+0) — 35 (11+10+11+3)
ЦСКА с 33 очками идет 3 месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Витязя» 21 очко и 11 позиция.