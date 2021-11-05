ЦСКА в серии буллитов обыграл «Витязь»

Теперь все зависит от «Барселоны». Каталонцы поднялись на второе место в группе ЛЧ

«Барселона» одержала выездную победу со счетом 1:0 над киевским «Динамо» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было