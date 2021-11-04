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    Хет-трик Чеховича помог «Торпедо» обыграть минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Торпедо Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» обыграло минское «Динамо» (4:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    В составе победителей хет-трик оформил Иван Чехович, еще одну шайбу забросил Дамир Жафяров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Чехович — 6 (бол., Тянулин, Агостино), 8:23 — 1:0. Жафяров — 7 (Миле, Леннстрем), 30:54 — 2:0. Чехович — 7 (бол., Тянулин, Пайгин), 43:25 — 3:0. Чехович — 8 (бол., Белевич), 54:29 — 4:0Вратари: Тихомиров — РыбарБроски: 57 (8+25+24) — 22 (6+10+6)Штраф: 2 — 16

    «Торпедо» с 27 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Динамо» с 30 очками — на седьмой строчке.

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    В параллельном матче череповецкая «Северсталь» на своем льду обыграла «Автомобилист» со счетом 3:2.

    В составе хозяев отличились Игорь Гераськин, Кирилл Пилипенко и Владислав Кодола.

    За екатеринбургскую команду дубль оформил Шейн Принс.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
    Голы: Принс — 3 (бол., Да Коста, Гуркин), 8:14 — 0:1. Гераськин — 6 (Гуслистов, Подъяпольский), 16:40 — 1:1. Пилипенко — 3 (Макеев, Тихонов), 31:23 — 2:1. Кодола — 7 (Гуслистов), 36:52 — 3:1. Принс — 4 (бол., Шумаков, Шикин), 41:57 — 3:2Вратари: Подъяпольский — Шикин (57:57)Броски: 29 (11+14+4) — 39 (12+12+15)Штраф: 8 — 4

    Череповецкий клуб идет на 4-м месте в Западной конференции, набрав 32 очка в 25 матчах. «Автомобилист» занимает 5-ю позицию на Востоке: 29 очков после 27 игр.

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