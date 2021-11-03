ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаСпасибо, что не семь. «Юве» прошел в 1/8 финала, не заметив «Зенита»
  • 18:06
    • «Трактор» забросил шесть шайб «Адмиралу»
  • 17:45
    • Стала известна дата выхода обновления для eFootball 2022
  • 16:33
    • Рублев проиграл Фрицу на «Мастерсе» в Париже
  • 15:41
    • «Барселона» согласовала контракт с Хави
  • 15:09
    • «Динамо» подтвердило, что матч с «Краснодаром» пройдет в Москве со зрителями
    Все новости спорта

    «Трактор» забросил шесть шайб «Адмиралу»

    Хоккей КХЛ Трактор Адмирал Прогнозы на КХЛ
    Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над владивостокским «Адмиралом» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трактор»

    В составе победителей дубли оформили Никита Тертышный и Теему Пулккинен. Еще по одной шайбе забросили Лукаш Седлак и Кирилл Капустин.

    Единственную шайбу «Адмирала» забросил Дмитрий Лугин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Тертышный — 14 (Абрамов, Седлак), 3:54 — 1:0. Пулккинен — 14 (бол., Бэйлен), 6:48 — 2:0. Пулккинен — 15 (бол., Бэйлен), 33:34 — 3:0. Седлак — 13 (Тертышный, Бэйлен), 39:57 — 4:0. Капустин — 3 (Исаев, Ткачев), 45:55 — 5:0. Лугин — 5 (бол., Мозик, Шулак), 50:27 — 5:1. Тертышный — 15 (бол., Калинин, Основин), 59:35 — 6:1Вратари: Гарипов — СинягинБроски: 30 (9+12+9) — 23 (8+4+11)Штраф: 8 — 26

    «Трактор» набрал 40 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. У команды «Адмирал» 15 очков и 11-я позиция.

    Команда из Владивостока потерпела пятое поражение подряд.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли повторно «Интер» у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Шахтер» пропустит в Мадриде больше трех мячей?
  • «Реал» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Возьмет ли «Милан» реванш у «Порту»?
  • «Милан» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Милан — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие