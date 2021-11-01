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    «Витязь» на выезде победил «Трактор»

    Хоккей КХЛ Витязь Трактор Прогнозы на КХЛ
    «Витязь» в матче регулярного сезона КХЛ обыграл «Трактор» со счетом 4:2.

    Игроки «Витязя»
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    Игроки «Витязя»

    В составе «Витязя» отличились Михаил Смолин, Нико Оямяки, Даниэль Одетт и Миро Аалтонен. За «Трактор» отметились Лукаш Седлак и Виталий Абрамов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Подольск) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
    Голы: Седлак — 12 (Тертышный, Абрамов), 12:21 — 1:0. Смолин — 4 (Попов), 27:39 — 1:1. Оямяки — 18 (бол., Аалтонен, Ежов), 36:55 — 1:2. Абрамов — 4 (бол., Пулккинен, Седлак), 42:17 — 2:2. Одетт — 13 (Оямяки), 57:56 — 2:3. Аалтонен — 6 (Оямяки), 59:43 — 2:4Вратари: Вилл — ЕжовШтраф: 8 — 9Броски: 26 (6+6+14) — 45 (17+20+8)

    «Витязь» набрал 20 очков и поднялся со дна турнирной таблицы Запада. «Трактор» продолжает находиться на второй позиции Востока, имея 38 пунктов.

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