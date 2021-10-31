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    «Локомотив» обыграл дома «Спартак»

    Хоккей КХЛ Локомотив Спартак Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе победителей отличились Егор Коршков (28-я минута), Денис Алексеев (33), Рид Буше (45) и Георгий Иванов (57).

    За гостей шайбы забросили Эмиль Петтерссон (37) и Якуб Ержабек (53).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Коршков — 3 (бол., Паскуале, Марченко), 27:10 — 1:0. Алексеев — 7 (Иванов, Черепанов), 32:16 — 2:0. Петтерссон — 9 (Брынцев, Чебыкин), 36:49 — 2:1. Буше — 6 (Шалунов), 44:26 — 3:1. Ержабек — 1 (Цыплаков, Квартальнов), 52:02 — 3:2. Иванов — 3 (Рафиков, Алексеев), 56:28 — 4:2Вратари: Паскуале — КрасиковБроски: 26 (10+9+7) — 22 (6+10+6)Штраф: 2 — 2

    «Локомотив» прервал серию из 3 поражений подряд и с 28 очками в 24 матчах занимает 6-ю позицию в Западной конференции. «Спартак» расположился на 8-й строчке Запада — 26 очков в 24 играх.

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