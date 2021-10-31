«Локомотив» обыграл дома «Спартак»

В бой идут одни старики. Роналду и Кавани спасли Сульшера от увольнения

Лондонский «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение со счетом 0:3 от «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура АПЛ. Рассказываем, как это было