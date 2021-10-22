«Трактор» победил «Автомобилист» в серии буллитов

Игроки «Трактора» Фото: globallookpress.com
В составе победителей 3 очка набрал Ник Бэйлен (0+3) и 2 в активе Томаша Гики (0+2). Победный буллит реализовал Теему Пулккинен.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Белоусов — 5 (Мэйсек, Блэкер), 5:17 — 0:1. Карпухин — 2 (Гика, Бэйлен), 13:19 — 1:1. Седлак — 9 (бол., Бэйлен, Гика), 33:51 — 2:1. Белоусов — 6 (Мэйсек, Спунер), 34:58 — 2:2. Тертышный — 12 (Бэйлен), 47:33 — 3:2. Спунер — 8 (Белоусов, Трямкин), 53:09 — 3:3Победный буллит: ПулккиненВратари: Вилл — ГалкинШтраф: 0 — 4Броски: 41 (14+15+8+4) — 35 (15+11+7+2)
После этой победы «Трактор» занимает 2 место на Востоке с 36 очками. «Автомобилист» идет пятым с 25 баллами.