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    «Куньлунь» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Северстали»

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    Череповецкая «Северсталь» обыграла «Кунльунь» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    В составе победителей отличились Даниил Вовченко и Давид Думбадзе. За гостей шайбу забросил Джейсон Фрэм.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Фрэм — 2 (Там), 27:23 — 0:1. Вовченко — 3 (бол., Стенквист, Няттинен), 38:33 — 1:1. Думбадзе — 2 (Алексеев), 45:16 — 2:1Вратари: Шостак — Смит (58:23)Броски: 35 (13+12+10) — 20 (3+11+6)Штраф: 4 — 6

    «Северсталь» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков после 19 матче. «Куньлунь» находится на 11-й строчке Востока — 12 очков после 19 игр.

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