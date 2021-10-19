«Куньлунь» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Северстали»

«Куньлунь» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Даниил Вовченко и Давид Думбадзе. За гостей шайбу забросил Джейсон Фрэм.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Фрэм — 2 (Там), 27:23 — 0:1. Вовченко — 3 (бол., Стенквист, Няттинен), 38:33 — 1:1. Думбадзе — 2 (Алексеев), 45:16 — 2:1Вратари: Шостак — Смит (58:23)Броски: 35 (13+12+10) — 20 (3+11+6)Штраф: 4 — 6
«Северсталь» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков после 19 матче. «Куньлунь» находится на 11-й строчке Востока — 12 очков после 19 игр.