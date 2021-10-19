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    «Локомотив» потерпел поражение от «Адмирала»

    «Локомотив» — «Адмирал»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей КХЛ Локомотив Адмирал Прогнозы на КХЛ
    «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от «Адмирала» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

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    У победителей по шайбе забросили Вячеслав Ушенин (20 минута), Евгений Грачев (23) и Александр Шевченко (59).

    Проигравшие ответили точным броском Павла Красковского (37).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Вяч. Ушенин — 4 (Вл. Ушенин), 19:41 — 0:1. Грачев — 2 (бол., Лугин, Мозик), 22:46 — 0:2. Красковский — 7 (бол., Буше, Коршков), 36:52 — 1:2. Шевченко — 2 (п.в., Грачев, Гареев), 58:59 — 1:3Вратари: Исаев (57:50 — 58:59) — СеребряковШтраф: 4 — 8Броски: 33 (7+15+11) — 16 (7+6+3)

    «Локомотив» занимает шестое место в Западной конференции (22 очка), «Адмирал» — 11-й на Востоке (13 очков).

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