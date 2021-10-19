«Локомотив» — «Адмирал»: счет матча 1:3, обзор голов

Хоккеисты «Адмирала» Фото: ХК «Адмирал»
У победителей по шайбе забросили Вячеслав Ушенин (20 минута), Евгений Грачев (23) и Александр Шевченко (59).
Проигравшие ответили точным броском Павла Красковского (37).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Вяч. Ушенин — 4 (Вл. Ушенин), 19:41 — 0:1. Грачев — 2 (бол., Лугин, Мозик), 22:46 — 0:2. Красковский — 7 (бол., Буше, Коршков), 36:52 — 1:2. Шевченко — 2 (п.в., Грачев, Гареев), 58:59 — 1:3Вратари: Исаев (57:50 — 58:59) — СеребряковШтраф: 4 — 8Броски: 33 (7+15+11) — 16 (7+6+3)
«Локомотив» занимает шестое место в Западной конференции (22 очка), «Адмирал» — 11-й на Востоке (13 очков).