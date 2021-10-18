«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА

Стали известны результаты всех матчей игрового дня КХЛ. В одном из нихдома обыгралв овертайме (4:3 ОТ).

Максим Цыплаков, Иван Дроздов и Эмиль Петтерссон забивали у «Спартака» в основное время. У ЦСКА это делали Антон Слепышев, Сергей Плотников и Александр Попов.

Победную шайбу в дополнительное время у «Спартака» забросил Сергей Широков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:3 ОТ (1:0, 0:0, 2:3, 1:0) Голы: Цыплаков — 3 (Талалуев, Швырев), 13:46 — 1:0. Дроздов — 4 (Хед, Красиков), 44:16 — 2:0. Слепышев — 4 (Гуськов), 47:06 — 2:1. Плотников — 8 (Окулов), 50:46 — 2:2. Попов — 1 (Карнаухов, Нестеров), 53:44 — 2:3. Петтерссон — 6 (Лехтеря, Хед), 59:42 — 3:3. Широков — 3 (бол., Виртанен, Лехтеря), 63:15 — 4:3Вратари: Красиков — ФедотовШтраф: 29 — 13Броски: 31 (9+8+14+3) — 25 (4+7+14+0)

В другом матче «Витязь» разгромил «Сибирь» со счетом 5:2.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:2 (3:0, 2:1, 0:1) Голы: Одетт — 12 (Оямяки, Кемиляйнен), 8:05 — 1:0. Лещенко — 2 (бол., Лямин, Индрашис), 11:01 — 2:0. Савин — 1 (бол., Кемиляйнен, Одетт), 12:39 — 3:0. Шиксатдаров — 1 (Зубов, Кемиляйнен), 22:40 — 4:0. Ли — 2 (Шор, Морозов), 23:15 — 4:1. Аалтонен — 5 (Одетт), 25:51 — 5:1. Овчинников — 1 (Мерфи, Дубакин), 47:11 — 5:2Вратари: Кульбаков — Красоткин (Сятери, 22:40)Штраф: 13 — 13Броски: 34 (15+13+6) — 35 (14+9+12)

Победу хозяевам принесли точные броски Даниэля Одетта, Вячеслава Лещенко, Георгия Савина, Ильдара Шиксатдарова и Миро Аалтонена.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Авангард» (Омск) — 4:5 (1:2, 0:1, 3:2) Голы: Грицюк — 3 (бол., Якупов, Каски), 1:19 — 0:1. Дергачев — 2 (бол.), 10:31 — 0:2. Николаев — 4 (Петьков, Седов), 11:55 — 1:2. Каски — 4 (Якупов, Грицюк), 27:40 — 1:3. Якупов — 5 (Каски, Найт), 40:51 — 1:4. Баканов — 2 (Петьков, Колготин), 45:38 — 2:4. Глотов — 3 (Бабенко), 46:34 — 3:4. Баканов — 3 (Жабреев, Александров), 54:25 — 4:4. Якупов — 6 (Шарипзянов, Прохоркин), 58:58 — 4:5Вратари: Хелльберг — ДемченкоШтраф: 30 — 34Броски: 18 (3+6+9) — 36 (14+14+8)

«Авангард» победил «Сочи» благодаря дублю Наиля Якупова. Победную шайбу он забросил на 59 минуте.