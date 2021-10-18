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    Фетисов назвал приглашение Ковальчука «грамотным ходом»

    Хоккей Сборная России
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера сборной России.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Мне кажется, главный тренер сборной Жамнов собрал в свой штаб лучших. Хочется, чтобы он уже приступил к работе. Ребята со всем пониманием должны помогать национальной команде. У всех в сборной есть общая цель — победа на Олимпиаде.

    Что касается Ильи Ковальчука, наверное, назначение генменеджером сборной — номинальная история. Все же у него будет немного другая роль. Поймите, до Олимпиады осталось не так много времени: надо сплотить команду, создать атмосферу.

  • Стал известен состав тренерского штаба сборной России на ОИ-2022, Ковальчук назначен генменеджером
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    • Илья всех знает, а со многими еще недавно играл. Считаю, что он должен поехать в Америку для общения с ребятами из НХЛ. Надо понимать, в каких сочетаниях ребята будут играть в национальной команде. Мне кажется, приглашение Ковальчука — грамотный ход», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

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