СКА подписал чемпиона мира из Финляндии

СКА на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником сборной Финляндии

Соглашение рассчитано на четыре сезона и будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Лехтонен переезжает в Санкт-Петербург в результате обмена с «Йокеритом», финский клуб получил права на защитника Бреннана Менелла.

Отметим, что по ходу сезона 2020/21 защитник расторг контракт с «Йокеритом» и уехал за океан, где играл за «Торонто» и «Коламбус».

Лехтонен выступал за юниорскую и молодежную сборные Финляндии. В 2014 году стал победителем молодежного чемпионата мира.В 2019 году завоевал золотые медали чемпионата мира и был включен в символическую сборную турнира. Всего провел 52 матча за финскую национальную команду и отметился 27 (8+19) очками.