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    СКА подписал чемпиона мира из Финляндии

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    СКА на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником сборной Финляндии Микко Лехтонена.

    Микко Лехтонен
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    Микко Лехтонен

    Соглашение рассчитано на четыре сезона и будет действовать до 30 апреля 2025 года.

    Лехтонен переезжает в Санкт-Петербург в результате обмена с «Йокеритом», финский клуб получил права на защитника Бреннана Менелла.

    Отметим, что по ходу сезона 2020/21 защитник расторг контракт с «Йокеритом» и уехал за океан, где играл за «Торонто» и «Коламбус».

    Лехтонен выступал за юниорскую и молодежную сборные Финляндии. В 2014 году стал победителем молодежного чемпионата мира.В 2019 году завоевал золотые медали чемпионата мира и был включен в символическую сборную турнира. Всего провел 52 матча за финскую национальную команду и отметился 27 (8+19) очками.

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