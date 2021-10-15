«Барыс» в серии буллитов одолел «Куньлунь»

Казахстанский «Барыс» одержал победу в серии буллитов над «Куньлунь Ред Стар» (2:1 ПБ) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Гости открыли счет на 22-й минуте благодаря голу Никиты Михайлиса. «Куньлунь» отыгрался на 59-й минуте — забил Тайлер Вонг.

В серии буллитов точнее были игроки «Барыса», победный бросок исполнил Михайлис.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Михайлис — 8 (Валк, Алсинг), 21:01 — 0:1. Вонг — 4 (Спроул, Челиос), 58:10 — 1:1Победный буллит: МихайлисВратари: Смит — ОртиоБроски: 35 (11+10+12+2) — 45 (14+16+13+2)Штраф: 4 — 6

«Барыс» с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У «Куньлуня» 12 очков и 11-я позиция на Востоке.