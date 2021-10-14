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    Дионн: У Овечкина есть шанс побить рекорд Гретцки по количеству голов в НХЛ

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на НХЛ
    Один из лучших снайперов в истории НХЛ Марсель Дионн поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с тем, что россиянин обогнал его по количеству голов в лиге.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Привет, Ови! Я хочу поздравить тебя с чем-то особенным. Я знал, что ты меня обойдешь. Я знал, когда ты уже забил 700-й гол. Но самое главное во всей этой истории — уважение. У тебя есть особый дар. Ты — прирожденный снайпер. Это невероятно. Ты обойдешь меня и обойдешь своего приятеля Бретта Халла, но это все ерунда. Помни, что великий Горди Хоу (801), который очень много лет играл в хоккей, никогда не забивал 50 голов за сезон.

    Уэйн? Давай забудем об этом. Это другой уровень. Но у тебя есть шанс. У тебя есть шанс. А сейчас, когда ты меня обогнал, я хочу сказать, что очень благодарен тебе с того момента, когда ты забил 700-й гол, и начал приближаться к отметке 731. С тех пор мое имя было везде, и обо мне говорили каждый день! Всего тебе наилучшего. Спасибо большое. Ты даешь повод всем россиянам, всей стране гордиться тобой. Это невероятное достижение, не останавливайся!» — сказал канадец пресс-службе «Вашингтона».

    Напомним, накануне Овечкин отличился дублем в матче против «Рейнджерс» (5:1), теперь на счету россиянина 732 гола в НХЛ.

    Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов в истории лиги, опередив Марселя Дионна, у которого 731 шайба.

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