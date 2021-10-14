«Динамо» в Риге переиграло «Нефтехимик»

Рижскоеодержало домашнюю победу над нижнекамским(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей гол и результативную передачу в свой актив записал нападающий Николай Елисеев. Еще по шайбе забросили Рис Скарлетт, Лукаш Радил и Гунарс Скворцов.

За гостей отличились Булат Шафигуллин, Марат Хайруллин и Ансель Галимов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) Голы: Елисеев — 10 (Радил, Цибульскис), 9:47 — 1:0. Скарлетт — 1 (бол., Шинкарук, Гормли), 12:57 — 2:0. Шафигуллин — 2 (Пузанов), 19:49 — 2:1. Радил — 2 (мен., Елисеев), 32:13 — 3:1. Хайруллин — 8 (Гудачек, Порядин), 35:46 — 3:2. Скворцов — 2 (Бунцис, Кулда), 52:50 — 4:2. Галимов — 3 (Секстон, Митякин), 54:19 — 4:3Вратари: Маттссон — Туохимаа (58:32 — 58:40, 58:53)Броски: 22 (8+11+3) — 38 (14+11+13)Штраф: 8 — 6

Клуб из Риги, занимающий девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрал 19 очков. «Нефтехимик» идет девятым на Востоке. У команды из Нижнекамска 14 очков.

16 октября «Йокерит» ждет гостевая встреча с «Витязем», а «Нефтехимик» в этот же день сыграет на выезде против «Северстали».