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    «Ак Барс» на выезде крупно обыграл «Барыс»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Барыс Прогнозы на КХЛ
    «Ак Барс» нанес поражение «Барысу» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 6:3 (2:1, 4:1, 0:1).

    Данис Зарипов
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    Данис Зарипов

    Дубль в составе победителей оформил Дмитрий Кагарлицкий, который стал 16-м хоккеистом, набравшим 400 очков в КХЛ. Три очка в активе Артема Галимова (0+3). Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов заработал свои первые результативные баллы в этом сезоне, сделав голевую передачу и забросив сам.

    У «Барыса» отличились Якоб Берглунд, Валерий Орехов и Егор Шалапов.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Ак Барс» (Казань) — 3:6 (1:2, 1:4, 1:0)
    Голы: Хенкель — 2 (бол., Зарипов, Бурмистров), 4:09 — 0:1. Кагарлицкий — 8 (Галимов), 5:35 — 0:2. Берглунд — 3 (бол., Мартинссон, Каник), 6:44 — 1:2. Коваленко — 4 (Уил), 23:41 — 1:3. Панюков — 3 (бол., Галимов, Коваленко), 27:30 — 1:4. Орехов — 1 (Шестаков), 30:57 — 2:4. Зарипов — 1 (Кэмпфер, Сафонов), 31:30 — 2:5. Кагарлицкий — 9 (бол., Галимов, Кэмпфер), 38:18 — 2:6. Шалапов — 1 (Валк, Михайлис), 40:44 — 3:6Вратари: Ортио (Бояркин, 40:00) — БиляловШтраф: 10-8Броски: 17 (8+6+3) — 31 (8+12+11)

    С 23 очками «Ак Барс» находится на 4-й позиции в Восточной конференции, «Барыс» имеет в активе 14 очков и идет на 7-м месте.

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