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    «Локомотив» разгромил «Северсталь»

    Хоккей КХЛ Северсталь Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Череповецкая «Северсталь» уступила ярославскому «Локомотиву» (1:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе победителей отличились Егор Аверин (8-я минута), Максим Шалунов (9), Рид Буше (21), Денис Алексеев (26) и Артур Каюмов (49).

    Единственную шайбу череповецкой команды забросил Давид Думбадзе (12).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
    Голы: Аверин — 2 (мен., Красковский, Черепанов), 7:48 — 0:1. Шалунов — 3 (Буше), 8:33 — 0:2. Думбадзе — 1, 11:24 — 1:2. Буше — 4 (Черепанов, Рафиков), 20:31 — 1:3. Алексеев — 5 (Марченко), 25:33 — 1:4. Каюмов — 5 (Черепанов, Иванов), 48:11 — 1:5Вратари: Шостак (Шугаев, 8:33) — ПаскуалеБроски: 26 (11+5+10) — 33 (10+10+13)Штраф: 8 — 6

    «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 13 очков, расположилась на девятом месте.

    В следующем матче ярославцы 11 октября на своем льду сыграют с московским «Динамо», а команда из Череповца встретится с бело-голубыми днем ранее.

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