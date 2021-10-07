«Локомотив» разгромил «Северсталь»

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Егор Аверин (8-я минута), Максим Шалунов (9), Рид Буше (21), Денис Алексеев (26) и Артур Каюмов (49).
Единственную шайбу череповецкой команды забросил Давид Думбадзе (12).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Голы: Аверин — 2 (мен., Красковский, Черепанов), 7:48 — 0:1. Шалунов — 3 (Буше), 8:33 — 0:2. Думбадзе — 1, 11:24 — 1:2. Буше — 4 (Черепанов, Рафиков), 20:31 — 1:3. Алексеев — 5 (Марченко), 25:33 — 1:4. Каюмов — 5 (Черепанов, Иванов), 48:11 — 1:5Вратари: Шостак (Шугаев, 8:33) — ПаскуалеБроски: 26 (11+5+10) — 33 (10+10+13)Штраф: 8 — 6
«Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 13 очков, расположилась на девятом месте.
В следующем матче ярославцы 11 октября на своем льду сыграют с московским «Динамо», а команда из Череповца встретится с бело-голубыми днем ранее.