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    Агент Гусева: На тему возвращения в КХЛ пока не разговаривали

    Хоккей НХЛ КХЛ Прогнозы на НХЛ
    Хоккейный агент Юрий Николаев высказался по поводу возможного возвращения нападающего Никиты Гусева в КХЛ.

    Никита Гусева
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    Никита Гусева

    «Возвращается ли Никита Гусев в КХЛ? Пока я с ним на эту тему не разговаривал, поэтому сказать особо нечего.

    Что касается каких-то предпочтений и вариантов в России, то лично я как представитель Никиты прорабатывал их и уже много раз об этом говорил.

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    • Давайте дождемся моего разговора с Никитой», — приводит слова Николаева «Чемпионат».

    Гусев ранее провел несколько выставочных матчей за «Торонто», но канадский клуб в итоге не стал предлагать ему полноценный контракт.

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