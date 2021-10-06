Агент Гусева: На тему возвращения в КХЛ пока не разговаривали

Никита Гусева Фото: globallookpress.com
«Возвращается ли Никита Гусев в КХЛ? Пока я с ним на эту тему не разговаривал, поэтому сказать особо нечего.
Что касается каких-то предпочтений и вариантов в России, то лично я как представитель Никиты прорабатывал их и уже много раз об этом говорил.
Давайте дождемся моего разговора с Никитой», — приводит слова Николаева «Чемпионат».
Гусев ранее провел несколько выставочных матчей за «Торонто», но канадский клуб в итоге не стал предлагать ему полноценный контракт.